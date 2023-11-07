Союз отцов отреагировал на призыв ввести надбавку для многодетных пенсионеров

Введение дополнительных выплат для многодетных пенсионеров – это положительная мера, считает председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов. Однако сначала таким пожилым гражданам нужно доказать, что они действительно участвовали в воспитании своих детей, заявил он в беседе с RT.

«У них могло быть в свое время трое детей, но как они занимались воспитанием и были вовлечены — это самый главный вопрос, — считает эксперт. — Мало родить, надо воспитать, поднять и доказать, что родители были вовлечены в воспитание».

В целом саму меру он оценил положительно, подчеркнув, что она «действительно может помочь пенсионерам».

Напомним, депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести фиксированную выплату к пенсии для жителей старше 70 лет, если в течение жизни они воспитывали троих и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой.

Ранее сообщалось, что Кабмин направит более 17 млрд рублей на помощь многодетным российским семьям, выплачивающим ипотечные кредиты.