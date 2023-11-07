Россиянин угрожал бывшей жене и дочери топором и получил полтора года принудительных работ

Мужчина набросился на бывшую жену, пытался топором сломать дверь в квартире дочери и был направлен на принудительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Все произошло в Тарка-Сале в июне этого года. Пьяный 45-летний мужчина стал угрожать бывшей супруге. Спасаясь от его агрессии, женщина укрылась в соседней квартире у своей дочери. Тогда мужчина начал наносить удары топором по двери и окну.

Испуганные мать и дочь вызвали в квартиру полицейских. Прибывшие сотрудники полиции с трудом поместили мужчину в служебный автомобиль. Подозреваемый продолжил сопротивляться и в салоне машины и в итоге нанес удар кулаком одному из правоохранителей.

Россиянина обвинили в совершении двух преступлений. За угрозы жене и дочери, воспринятые ими реально, а также применение насилия в отношении представителя власти его наказали 19 месяцами принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Ранее россиянин кидался топором в окна жилого дома, чтобы отомстить своей знакомой.