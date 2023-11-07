ФСБ задержала фальшивомонетчиков, печатавших до 2 млрд рублей в год

Федеральная служба безопасности задержала в России 24 фигуранта по делу крупной группировки фальшивомонетчиков. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что деятельность преступного сообщества сотрудниками ФСБ и МВД была пресечена в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, в Республике Дагестан и Республике Крым.

Основная часть фальшивых купюр сбывалась через теневой сегмент сети Интернет и распространялась по субъектам РФ, остальная — путем продажи через курьеров, так называемых закладчиков, и через личные встречи участников ОПС с проверенными покупателями фальсификатов.

По словам Волк, покупатели оплачивали фальшивые деньги криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок. Преступная организация действовала с августа 2018 года, при этом объем производимых фальсификатов достигал 1,5-2 млрд рублей в год.

В ходе следственных действий удалось изъять более 20 млн поддельных рублей и оборудование для печати этих «денег». 24 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ РФ, в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег). Следствие продолжается.

Ранее в Петербурге ФСБ задержала программиста за донат ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в 2021 году.