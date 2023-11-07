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Врач рассказала о вероятности осложнений во время беременности

Врач Даниелян: медицина может рассчитать процент осложнений в ходе беременности

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Shutterstock

Современная медицина может справиться практически со всеми осложнениями, которые могут появиться во время беременности. Об этом RuNews24 рассказала акушер-гинеколог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Лусине Даниелян.

По ее словам, врачи могут также рассчитать процент осложнений при родах.

«Медицина не математика, но рассчитывать процент осложнений в разных ситуациях возможно. Выбрать тот путь, который приведет к минимальным осложнениям или сведет их к нулю, — это наша работа», — указала акушер-гинеколог.

При этом осложнения могут быть разными и все они встречаются с разной частотой, отметила она. Так, например, во время родов может произойти разрыв промежности 1-й степени, такое осложнение встречается у каждой второй родильницы, отметила Даниелян. При этом сразу же после родов им проводят операцию по восстановлению, она занимает от 5 до 10 минут. После этого никаких ограничений для женщин нет.

«Также осложнением является разрыв промежности 3-4-й степени, встречается он в 1-5% случаев – в моей практике была только одна пациентка, — на операцию затрачивается около 40-60 минут, есть ограничения в физических нагрузках, ограничения в питании, восстановление длительное с привлечением других специалистов. Конечно, данное осложнение накладывает отпечаток на пациента, снижает качество жизни на определенный срок. Однако если вся помощь будет на высоком уровне, то последствия снижаются к минимуму», — добавила врач.

В пресс-службе Минздрава Ростовской области до этого сообщили, что врачи городской больницы №6 выявили редкий случай двойной беременности — сочетание маточной и внематочной беременности, такая беременность встречается в 0,6-4% от общего числа. При этом беременность у ростовчанки протекала без патологий, женщина родила в срок здорового мальчика.

Ранее врач рассказала, возможно ли наступление беременности после рака молочной железы.

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