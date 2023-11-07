Мужчину, подозреваемого в многолетнем насилии над младшей сестрой, взяли под стражу

В Марселе арестовали мужчину, который признался в том, что восемь лет надругался над несовершеннолетней сводной сестрой. Об этом сообщает Actu17.

Дело было возбуждено в августе после того, как жертва смогла рассказать полицейским о многолетнем насилии со стороны близкого родственника. По словам девушки, ее брат систематически совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера с 2015 года. Сам насильник утверждал, что действительно имел интимные отношения с сестрой, но с 2018 года и по обоюдному согласию.

1 ноября 32-летний мужчина выслушал обвинение и дал признательные показания после 48 часов допроса. Он признался в содеянном с учетом собранной следователями информации и нестыковок в собственном рассказе.

По имеющейся информации, он насиловал пострадавшую, которой сейчас 16 лет, в течение восьми лет.

Ранее в Карелии 30 лет спустя раскрыли дело о групповом изнасиловании двух сестер-школьниц.