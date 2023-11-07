В Краснодаре три человека пострадали в аварии с участием скорой помощи

В Краснодаре во время ДТП карета скорой помощи заехала на тротуар. Об этом сообщает «Кубань 24».

Инцидент произошел на пересечении улиц 40 лет Победы и 1 Мая. На видео с места аварии заметно, как машина фельдшеров двигается по улице и выезжает на перекресток. В этот момент с левой стороны в нее врезается черный автомобиль и отталкивает к тротуару.

В результате скорая помощь врезалась в столб. Передняя часть машины практически полностью вошла в конструкцию. Транспортное средство второго участника также сильно повреждено.

Во время аварии пострадали три человека – два пешехода и водитель черного автомобиля. Об их состоянии не сообщается.

Ранее в Абакане водитель иномарки протаранил пять автомобилей и скрылся с места ДТП.