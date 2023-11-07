Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Мадриде задержали несколько человек во время беспорядков

Europa Press: троих человек задержали в ходе протеста в Мадриде

close
100%
Susana Vera/Reuters

Троих человек задержали во время беспорядков, произошедших на акции протеста в Мадриде против вероятной амнистии сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщило издание Europa Press.

Митинг, к которому присоединились почти 4 тыс. человек, был устроен вечером 6 ноября у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Лидером данной партии является и.о. премьера Педро Санчес.

На митинге его участники хотели опрокинуть ограждение, которое устанавливала полиция. Ограда требовалась, чтобы не допустить участников акции к дверям штаб-квартиры ИСРП.

Однако сотрудникам полиции пришлось применить силу в отношении ряда участников манифестации. Для предотвращения беспорядков стражи порядка применили слезоточивый газ и специальные резиновые снаряды.

До этого стало известно, что правительство Дагестана не получало заявок на проведение пропалестинских акций.

Ранее в полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении в Ереване

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий