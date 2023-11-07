В Госдуме призвали увеличить пенсию многодетным россиянам

В России необходимо ввести фиксированную выплату к пенсии для жителей старше 70 лет, если в течение жизни они воспитывали троих и более детей, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Такое предложение она направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сейчас на двойную выплату к страховой пенсии по старости могут рассчитывать россияне в возрасте от 80 лет, являющиеся инвалидами I группы. При этом размер одной фиксированной выплаты составляет 7567 рублей.

Депутат призвала дополнить список имеющих право на эту выплату, добавив в него граждан от 70 лет, которые воспитывали трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой.

Напомним, на помощь многодетным российским семьям, выплачивающим ипотечные кредиты, направят более 17 млрд рублей. Эта дополнительная мера поддержит около 38 тыс. семей.

Эксперты также рассказывали, что уход за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет приносит дополнительно 1,8 пенсионного балла в год. Еще 3,6 балла и 5,4 балла в год начисляются во время отпуска по уходу за вторым и третьим ребенком в возрасте до 1,5 лет соответственно.