Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Тюмени участники свадебного кортежа устроили танцы на проезжей части

В Тюмени гости свадьбы танцевали на проезжей части и попали на видео

В Тюмени гости свадьбы танцевали на проезжей части. Видео от свидетелей происшествия опубликовал Тelegram-канал «Тюмень с огоньком».

Танцы на камеру устроили молодые люди, остановившиеся на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Республики. Очевидцы инцидента решили, что мужчины отмечали азербайджанскую свадьбу.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник в силовых структурах, правоохранители ищут попавших в кадр танцоров. Их собираются привлечь к ответственности.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области информацию подтвердили и отметили, что сотрудники ведомства уже изучили запись, опубликованную в соцсетях.

Ранее гости свадьбы устроили массовую драку на проезжей части в Воронежской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий