В Тюмени участники свадебного кортежа устроили танцы на проезжей части

В Тюмени гости свадьбы танцевали на проезжей части. Видео от свидетелей происшествия опубликовал Тelegram-канал «Тюмень с огоньком».

Танцы на камеру устроили молодые люди, остановившиеся на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Республики. Очевидцы инцидента решили, что мужчины отмечали азербайджанскую свадьбу.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник в силовых структурах, правоохранители ищут попавших в кадр танцоров. Их собираются привлечь к ответственности.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области информацию подтвердили и отметили, что сотрудники ведомства уже изучили запись, опубликованную в соцсетях.

Ранее гости свадьбы устроили массовую драку на проезжей части в Воронежской области.