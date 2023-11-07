Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА Новости.

Сирены в Днепропетровской и Кировоградской областях прозвучали в 9:36 по московскому времени. Через две минуты тревога была объявлена в подконтрольной Украине части Запорожской области.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявлял о непонимании причин конфликта на Украине.