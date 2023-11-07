Врачи спасли ребенка с разорванным пополам языком

В Ивано-Матренинскую больницу Иркутска обратилась семья с ребенком из Бурятии, у маленькой девочки был разорван пополам язык. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Несчастный случай с маленькой жительницей Бурятии произошел в выходные, отец находился на работе, мать вместе с четырьмя детьми готовила дома ужин. В какой-то момент одна из дочерей забралась на стул, не удержалась на нем и упала, сильно прикусив язык.

Мать девочки вызвала скорую помощь, в больнице ребенку диагностировали рваную рану языка, он был оторван почти наполовину. Пострадавшей оказали помощь и наложили несколько швов, но спустя сутки швы разошлись.

Отец с ребенком добрались на машине до столицы Бурятии, а оттуда поездом отправились в Иркутск в детскую больницу.

«Мы провели первичную хирургическую обработку раны под наркозом. Нашей задачей стало сшить язык так, чтобы лоскут прижился, язык восстановил свои функции и не было осложнений», — рассказала челюстно-лицевой хирург Ольга Белых.

Спустя несколько часов после операции девочка уже могла самостоятельно принимать пищу и говорить, она находится под наблюдением медиков.

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