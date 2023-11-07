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На Урале пенсионер обстрелял из ружья взрослых сыновей, которые не хотели работать

В Свердловской области пожилой мужчина открыл стрельбу по безработным сыновьям

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Depositphotos

В Свердловской области 73-летний мужчина взялся за ружье и открыл стрельбу по безработным сыновьям. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как пишет Telegram-канал, инцидент произошел в селе Туринская Слобода. Местный житель повздорил дома со своими родными детьми: 46-летний и 51-летний братья не приносили в семью деньги.

Мужчине надоело, что взрослые сыновья находятся у него на иждивении, и он схватился за ружье. В порыве гнева он дважды выстрелил в живот младшему сыну и попал в руку старшему.

Как отмечается, врачи забрали в больницу только последнего, мужчина с ранением живота приезда медиков дождаться не смог. Их отец попытался покинуть место преступления, но был задержан. В разговоре с полицейскими он пояснил, что начал стрелять в отпрысков в воспитательных целях и не предвидел такого исхода.

Ранее москвичка сообщила в МВД, что ее безработный сын уклоняется от службы в армии.

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