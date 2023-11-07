Эксперты назвали эффективные способы избавиться от жира на животе

Основная причина появления жира на животе – потребление калорий сверх нормы. В этом случае жировые клетки увеличиваются в первую очередь в области живота и бедер. Также причинами могут быть гормональная терапия, стресс, недостаток сна и генетика. Убрать жир с живота можно, в числе прочего, ускорив метаболизм с помощью определенной схемы питания, выяснила Общественная Служба Новостей.

Чтобы ускорить метаболизм с помощью питания, нужно потреблять побольше белков, так как они состоят из аминокислот, которые являются строительным материалом для клеток организма. На переваривание такой пищи организм расходует очень много энергии. К примеру, это может быть запеченная индейка.

Способствуют выделению пищеварительных соков специи и горькие продукты: лук, чеснок, острый перец, куркума, имбирь и горчица. Улучшить работу кишечника могут нерафинированные масла.

Еще один вариант ускорения метаболизма – богатые клетчаткой продукты. Важно включить в рацион корнеплоды, листовые овощи, стебли в сыром виде, белокочанную капусту, морковь и свеклу, добавлять в салаты апельсины, зеленые яблоки, ягоды и молотые орехи.

Ускорению обмена веществ помогают также бобовые и цельные злаки. Также рекомендуется пить зеленый чай, так как в нем содержатся катехины, участвующие в сжигании жира.

В целом специалисты советуют при появлении жира на животе исключить такие причины, как эндокринные и другие заболевания. Помимо питания важна полноценная физическая нагрузка: аэробные тренировки, плавание, бег, велосипед или йога. Необходим также полноценный сон.

Напомним, врачи считают, что большой дефицит калорий приводит к резкому и неправильному похудению, что в будущем может спровоцировать резистентное ожирение.

Ученые ранее обнаружили, что угнетение фермента HDAC11 побуждает организм сжигать жир.