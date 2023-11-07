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В Петербурге девушка пожаловалась на домогательства незнакомца у мечети

«Фонтанка»: молодая петербурженка сообщила, что ее домогались у соборной мечети

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге девушка обратилась в полицию после приставаний незнакомца на улице. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент, как уточнила сама 21-летняя заявительница, произошел неподалеку от городской соборной мечети на Кронверкском проспекте. Девушка рассказала правоохранителям, что мужчина стал домогаться ее накануне ночью.

На место происшествия прибыл наряд и задержал 34-летнего иностранца, приехавшего в Россию с целью трудоустройства. Следком, по данным издания, уже возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Сейчас подозреваемый находится в ИВС.

Ранее сотрудница МВД обвинила своего начальника в домогательствах.

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