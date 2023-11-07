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Россиянин остался присматривать за девочкой и стал фигурантом дела о домогательствах

В Ленобласти рецидивиста задержали за домогательства к шестилетней девочке

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Ленобласти мужчину подозревают в том, что он домогался шестилетней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Первомайске. Родители оставили детей четырех и шести лет с ранее судимым 35-летним соседом. После этого дочь рассказала матери о том, как они проводили время с мужчиной. По словам ребенка, россиянин приставал к ней.

Взрослые обратились в полицию, после чего петербуржца задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В беседе с правоохранителями мужчина признался в произошедшем.

Ранее рецидивист уже отбывал наказание по делу о запрещенных веществах.

Ранее в Петербурге учителя физкультуры арестовали за домогательства к ребенку.

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