Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне нашли травмированного тигренка без тигрицы на трассе

В Хабаровском крае на трассе нашли тигренка с переломом

close
100%
«Дерзкий Хабаровск»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Дерзкий Хабаровск»

В Хабаровском крае проезжавшие мимо люди нашли на трассе тигренка с травмой ног. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инцидент произошел на трассе «Комсомольск-на-АмуреХабаровск». Животное вышло на дорогу и едва не попало под машину. Путешественники заметили, что у хищника проблемы с передвижением.

Очевидцы забрали тигренка и передали в ветеринарную клинику. Там специалисты диагностировали перелом плечевой кости без смещения. При такой травме операция животному не потребовалась.

«Судя по всему, он был сбит автомобилем. Приблизительный возраст животного – 4 месяца», — сообщили журналистам в учреждении.

На данный момент тигренок находится в организации. Решается вопрос о его дальнейшей судьбе.

Ранее на Чукотке белый медведь пробрался во двор пенсионера и напал на него.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий