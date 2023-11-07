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Мужчина с бейсбольной битой набросился на молодых людей, зашедших в лифт

В Екатеринбурге неизвестный с битой напал на мужчину на глазах у его спутницы

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Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару, пытавшуюся воспользоваться лифтом. Видеозапись из кабины опубликовал Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел 5 ноября в жилом доме на улице Чкалова. Судя по кадрам, девушка и ее молодой человек пытались спуститься с 13 этажа. Вероятно, пара надеялась, что двери лифта быстро закроются, но в это же время в кабину ворвался мужчина с битой и набросился на спутника девушки. Тот стал отбиваться и вернулся в коридор.

Причина произошедшего неизвестна. Как отметили в пресс-службе городского УМВД, никто из участников конфликта в полицию не обращался. Тем не менее правоохранители уже начали проверку.

Ранее россиянка избила битой школьницу.

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