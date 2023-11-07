Москвичам рассказали о новом температурном рекорде

Ночь на вторник в Москве оказалась рекордно теплой для 7 ноября, температура воздуха в столице не опустилась значения ниже +9°C, побив рекорд 1954 года. Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшая ночь в Москве, по предварительным данным, стала самой теплой за все время наблюдений за погодой в столице. Температура воздуха не опустилась ниже отметки +9,2°C», — рассказал метеоспециалист.

Как добавил Леус, ранее самая теплая ночь 7 ноября была 69 лет назад, в 1954 году. Тогда столбики термометров москвичей показывали 6,3°C.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил невозможность раннего прогнозирования погоды зимой. По его словам, прогноз погоды на долгие сроки основывается «на совершенно других характеристиках».

До этого в Крыму из-за засушливой погоды стало меньше воды в водохранилищах.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.