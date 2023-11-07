Открытое горение ликвидировали в ТЦ в Улан-Удэ

Открытое горение ликвидировано в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС РФ.

«В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре», — сообщили в ведомстве.

В ночь на 7 ноября МЧС РФ сообщило, что в ТЦ «Гвоздь» недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать на площади около 22 тысяч квадратных метров. В тушении пламени задействованы 126 человек и 32 единицы специальной техники.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин рассказал, что тушение пожара в ТЦ затруднено сложной планировкой здания.

К 7 утра было восстановлено движение трамваев по улицам Ключевская и Сахьяновой, где горело здание ТЦ.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.