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Ученик младших классов пришел домой пьяным в последний день школьных каникул

В Омске 11-летний мальчик попал в больницу с алкогольным отравлением

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Омске у ребенка выявили отравление алкоголем. Об этом сообщает Om1.ru.

По информации СМИ, ученик четвертого класса вернулся домой в неадекватном состоянии в последний день осенних каникул. Родители ребенка заметили это и вызвали медиков.

Накануне учебной недели мальчика доставили в детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у юного пациента отравление этанолом.

Как уточняется, пострадавшему только недавно исполнилось 11 лет. Факт произошедшего уже зарегистрировали в отделе по делам несовершеннолетних. По факту инцидента начата проверка.

Ранее в Москве 11-летний школьник опьянел после домашнего завтрака и был госпитализирован.

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