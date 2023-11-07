Ученик младших классов пришел домой пьяным в последний день школьных каникул

В Омске у ребенка выявили отравление алкоголем. Об этом сообщает Om1.ru.

По информации СМИ, ученик четвертого класса вернулся домой в неадекватном состоянии в последний день осенних каникул. Родители ребенка заметили это и вызвали медиков.

Накануне учебной недели мальчика доставили в детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у юного пациента отравление этанолом.

Как уточняется, пострадавшему только недавно исполнилось 11 лет. Факт произошедшего уже зарегистрировали в отделе по делам несовершеннолетних. По факту инцидента начата проверка.

Ранее в Москве 11-летний школьник опьянел после домашнего завтрака и был госпитализирован.