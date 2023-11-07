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В Ростовской области мужчину задержали за поджог военкомата

Shot: в Ростовской области мужчина попытался поджечь военкомат

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Shutterstock

Жителя Ростовской области задержали после того, как он подошел к военкомату с бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Морозовск, на Коммунистической улице. По данным правоохранителей, 50-летний россиянин бросил в окно комиссариата три бутылки с зажигательной смесью.

Предметы не попали внутрь здания благодаря сетке. Три бутылки упали около здания и не загорелись.

На место оперативно прибыла полиция и задержала подозреваемого. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее в Москве около военкомата нашли предмет, похожий на взрывное устройство.

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