Движение трамваев восстановили в Улан-Удэ после пожара в ТЦ

Движение трамваев по улицам Ключевская и Сахьяновой в Улан-Удэ, приостановленное из-за пожара в торговом центре «Гвоздь», восстановлено. Об этом сообщает муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Управление трамвая» в Telegram-канале.

Как указывает РИА Новости, в дежурной части ГИБДД министерства внутренних дел по Бурятии сообщили, что автомобильное движение по улицам Ключевская и Сахьяновой также восстановлено.

В ночь на 7 ноября МЧС РФ сообщило, что в ТЦ «Гвоздь» недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар удалось локализовать на площади около 22 тысяч квадратных метров. В тушении пламени задействованы 126 человек и 32 единицы специальной техники.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин рассказал, что тушение пожара в ТЦ затруднено сложной планировкой здания.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.