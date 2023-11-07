В университете Минздрава началось исследование вакцины от COVID-19 для подростков

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России началось исследование вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник М», которая предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

Модернизированная вакцина «Гам-Ковид-Вак М», как заявили в университете, позволит «защитить детей от циркулирующих штаммов ХВВ».

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить безопасность, реактогенность и иммуногенность векторной вакцины. Для его проведения формируют группу из 50 подростков в возрасте 12-17 лет, рассказала директор клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова, член-корреспондент РАН Екатерина Алексеева.

Вакцину «Гам-Ковид-Вак М», актуализированную под сублинию ХВВ штамма COVID-19 «омикрон», будут вводить подросткам, чье состояние полностью соответствует критериям отбора для исследования. Препарат будут вводить два раза с интервалом в 21 день, пациентов в течение 24 часов после вакцинации будут наблюдать врачи, отметили в Сеченовском Университете и добавили, что полный период наблюдения за участниками исследования составит 180 дней.

Первые результаты исследования станут известны на 28-й день после вакцинации.

4 ноября в России зарегистрировали первые случаи заболевания гонконгским гриппом.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.