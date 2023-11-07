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К проверке пожара в торговом центре Улан-Удэ подключилась прокуратура

Прокуратура начала проверку пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ

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Shutterstock

Прокуратура Бурятии приступила к проведению проверки и установлению обстоятельств крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В заявлении говорится, что прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, установление всех обстоятельств возгорания здания торгового центра, расположенного на улице Сахьяновой.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятого по результатам проверки процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин рассказал, что тушение пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой здания.

До этого стало известно, что огнеборцы локализовали пожар в торговом центре. Площадь пожара составила около 22 тыс. квадратных метров. В тушении пламени принимают участие 126 человек и 32 единицы специальной техники.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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