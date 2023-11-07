Москвичам рассказали о погоде на вторник

В Москве и Подмосковье во вторник, 7 ноября, ожидается до +11°С. В столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+11°С. Прогнозируется юго-западный ветер, 5-10 м/с.

В ночь на среду столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 739 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что похолодание ожидается в Москве на текущей неделе.

Специалист отметил, что уже в ближайшие дни температура воздуха в столице вернется к типичным для ноября значениям. В начале недели столбики термометров будут показывать около +9°C, но уже к воскресенью температура воздуха опустится до +1°C.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.