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Москвичам рассказали о погоде на вторник

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 7 ноября ожидается дождь и до +11°С

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье во вторник, 7 ноября, ожидается до +11°С. В столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+11°С. Прогнозируется юго-западный ветер, 5-10 м/с.

В ночь на среду столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 739 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что похолодание ожидается в Москве на текущей неделе.

Специалист отметил, что уже в ближайшие дни температура воздуха в столице вернется к типичным для ноября значениям. В начале недели столбики термометров будут показывать около +9°C, но уже к воскресенью температура воздуха опустится до +1°C.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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