Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ локализован

Пожарным удалось локализовать пламя в торговом центре в Улан-Удэ

close
100%
МЧС России

В Улан-Удэ огнеборцы локализовали крупный пожар в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Российской Федерации.

Площадь пожара составила около 22 тыс. квадратных метров. В тушении пламени принимают участие 126 человек и 32 единицы специальной техники. В настоящее время пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в горящем торговом центре в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши.

Пожар произошел в торговом центре «Гвоздь», расположенном в Октябрьском районе города.

До этого стало известно, что пожар произошел в торговом центре «СтройТракт» в Балашихе (микрорайон Железнодорожный). По данным МЧС, огонь распространился на первый этаж здания после возгорания стройматериалов на открытой площадке. Пожару присвоили четвертый ранг сложности, его площадь превысила 12 тыс. кв. м, к тушению привлекли вертолет.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий