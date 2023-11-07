Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ локализован

В Улан-Удэ огнеборцы локализовали крупный пожар в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Российской Федерации.

Площадь пожара составила около 22 тыс. квадратных метров. В тушении пламени принимают участие 126 человек и 32 единицы специальной техники. В настоящее время пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в горящем торговом центре в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши.

Пожар произошел в торговом центре «Гвоздь», расположенном в Октябрьском районе города.

До этого стало известно, что пожар произошел в торговом центре «СтройТракт» в Балашихе (микрорайон Железнодорожный). По данным МЧС, огонь распространился на первый этаж здания после возгорания стройматериалов на открытой площадке. Пожару присвоили четвертый ранг сложности, его площадь превысила 12 тыс. кв. м, к тушению привлекли вертолет.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.