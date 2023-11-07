Житель ДНР задержан по подозрению в передаче Украине секретных данных

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление ФСБ России по региону.

Как заявили в УФСБ, задержанный мужчина предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения. Он делал это с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и другой «чувствительной» информации, указали в управлении.

По данным силовиков, для поддержании связи с украинской стороной задержанный использовал тайниковые закладки и закрытые сообщества в социальных сетях и мессенджерах.

В УФСБ также отметили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности России и потери среди военных Вооруженных сил РФ. В отношении задержанного заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса, его подозревают в госизмене. По данным ФСБ России, ростовчанин сотрудничал с Киевом, передавая данные о российских системах противовоздушной обороны (ПВО), а также личном составе ВС РФ.

Ранее на Украине обвинили в госизмене моряка, не вернувшего единственную подлодку.