Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В секторе Газа будет создан полевой госпиталь ОАЭ

ОАЭ разместят в секторе Газа полевой госпиталь на 150 коек

close
100%
Mohammed Al-Masri/Reuters

Глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приказал создать полевой госпиталь в секторе Газа, предназначенный для оказания помощи пострадавшим палестинцам. Об этом сообщает информационное агентство ВАМ.

Необходимое для создания и работы полевого госпиталя оборудование будет доставлено на пяти транспортных самолетах в Египет, а затем через контрольно-пропускной пункт «Рафах» его переправят в сектор Газа.

Госпиталь, рассчитанный на 150 коек, будет развернут в несколько этапов. В нем намечено создать отделения интенсивной терапии для детей и взрослых, хирургии, ортопедии, педиатрии, анестезиологии. Также в госпитале организуют диагностическую лабораторию и разместят компьютерный томограф. Кроме того, планируется создать аптеку, стоматологический кабинет и пункт оказания психологической помощи.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в «кризис человечества». Генсек ООН уточнил, что ни одна из сторон конфликта в секторе Газа не стоит выше международного права, нарушение которого его глубоко беспокоит.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий