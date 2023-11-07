В секторе Газа будет создан полевой госпиталь ОАЭ

Глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приказал создать полевой госпиталь в секторе Газа, предназначенный для оказания помощи пострадавшим палестинцам. Об этом сообщает информационное агентство ВАМ.

Необходимое для создания и работы полевого госпиталя оборудование будет доставлено на пяти транспортных самолетах в Египет, а затем через контрольно-пропускной пункт «Рафах» его переправят в сектор Газа.

Госпиталь, рассчитанный на 150 коек, будет развернут в несколько этапов. В нем намечено создать отделения интенсивной терапии для детей и взрослых, хирургии, ортопедии, педиатрии, анестезиологии. Также в госпитале организуют диагностическую лабораторию и разместят компьютерный томограф. Кроме того, планируется создать аптеку, стоматологический кабинет и пункт оказания психологической помощи.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в «кризис человечества». Генсек ООН уточнил, что ни одна из сторон конфликта в секторе Газа не стоит выше международного права, нарушение которого его глубоко беспокоит.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.