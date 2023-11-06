Стало известно, кто передал взрывное устройство помощнику Залужного

Украинское издание «Инсайдер» сообщило, кто передал взрывное устройство помощнику главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадию Честякову.

По данным издания, человеком, передавшим помощнику Валерия Залужного взрывное устройство, был старший помощник заместителя главкома ВСУ — Тимченко А.В.

До этого в МВД Украины сообщили, что Геннадий Честяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом.

Главнокомандующий ВСУ Залужный также заявил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения.

До этого бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт, произошедший между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим войсками страны Валерием Залужным, перешел в открытую фазу.

2 ноября Залужный сообщил, что украинский конфликт зашел в тупик. Главнокомандующий ВСУ признался, что украинские войска никак не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ и теперь им может помочь только изобретение, по своей значимости сравнимое с китайским порохом.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.