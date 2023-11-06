На Украине назвали возможную причину взрыва в доме помощника Залужного

Взрыв, произошедший в доме помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Честякова, может оказаться результатом диверсии. Об этом сообщило местное издание «Эспрессо», сославшись на источники.

По данным СМИ, вечером майор вернулся домой с подарками в честь дня рождения. Однако, когда он открывал одну из коробок, произошел взрыв.

Журналисты не исключили, что в коробке помимо взрывного устройства могли находиться рюмки и бутылка с алкоголем. В результате взрыва Чистяков получил смертельные ранения, а также пострадал его 13-летний сын.

Более того, травмы получил еще один член семьи майора. Однако его личность пока не раскрывается.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично подтвердил гибель своего помощника. Другие подробности о произошедшем в настоящее время не сообщаются.

6 ноября Telegram-канал Baza со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины сообщил о взрыве в квартире Геннадия Честякова. Уже в тот момент появилась информация, что помощник украинского военачальника получил тяжелые травмы и погиб на месте.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев подвергся покушению.