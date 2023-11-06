Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали возможную причину взрыва в доме помощника Залужного

«Эспрессо»: взрыв в доме помощника Залужного может оказаться диверсией

close
100%
Национальная полиция в Полтавской области

Взрыв, произошедший в доме помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Честякова, может оказаться результатом диверсии. Об этом сообщило местное издание «Эспрессо», сославшись на источники.

По данным СМИ, вечером майор вернулся домой с подарками в честь дня рождения. Однако, когда он открывал одну из коробок, произошел взрыв.

Журналисты не исключили, что в коробке помимо взрывного устройства могли находиться рюмки и бутылка с алкоголем. В результате взрыва Чистяков получил смертельные ранения, а также пострадал его 13-летний сын.

Более того, травмы получил еще один член семьи майора. Однако его личность пока не раскрывается.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично подтвердил гибель своего помощника. Другие подробности о произошедшем в настоящее время не сообщаются.

6 ноября Telegram-канал Baza со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины сообщил о взрыве в квартире Геннадия Честякова. Уже в тот момент появилась информация, что помощник украинского военачальника получил тяжелые травмы и погиб на месте.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев подвергся покушению.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий