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Вывоз раненых палестинцев из сектора Газа в Египет возобновлен

Вывоз раненых палестинцев из сектора Газа в Египет возобновлен через КПП «Рафах»

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Возобновился вывоз раненых палестинцев из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом сообщается, что девять раненых уже поступили из сектора Газа в египетские больницы.

Ранее сообщалось, что Египет примет на лечение 30 раненых человек из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Отмечается, что Египет приостановил процесс эвакуации граждан 4 ноября из-за того, что Израиль мешал выезду из анклава раненых палестинцев.

4 ноября эвакуацию из Газы приостановили после того, как накануне Израиль обстрелял машину скорой помощи, в которой, согласно утверждениям израильской армии, находились сторонники палестинского радикального движения ХАМАС.

Позднее представители ХАМАС попросили Египет дать сектору Газа доступ к интернету, а также открыть КПП «Рафах» для эвакуации палестинцев.

6 ноября в Газе снова начали работать связь и интернет, которые перестали функционировать во второй половине октября по инициативе израильской стороны.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей по эвакуации иностранцев из Газы.

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