Египет с 6 ноября примет 30 раненых из сектора Газа через КПП «Рафах»

Египет примет на лечение 30 раненых человек из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что Египет приостановил процесс эвакуации граждан 4 ноября из-за того, что Израиль мешал выезду из анклава раненых палестинцев.

Ранее контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта снова открыли для прохода иностранцев и египтян, внесенных в списки.

4 ноября эвакуацию из Газы приостановили после того, как накануне Израиль обстрелял машину скорой помощи, в которой, согласно утверждениям израильской армии, находились сторонники палестинского радикального движения ХАМАС.

Позднее представители ХАМАС попросили Египет дать сектору Газа доступ к интернету, а также открыть КПП «Рафах» для эвакуации палестинцев.

6 ноября в Газе снова начали работать связь и интернет, которые перестали функционировать во второй половине октября по инициативе израильской стороны.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей по эвакуации иностранцев из Газы.