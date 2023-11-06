Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что Конституция РФ защищает сильнее международных конвенций

Матвиенко: выход из части международных соглашений не несет ущерба для россиян

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Конституция России защищает граждан гораздо надежнее, чем международные конвенции. Граждане РФ не почувствуют ущерб от выхода страны из некоторых соглашений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует ТАСС.

Она напомнила, что Россия была вынуждена выйти из ряда конвенций, чтобы прекратить посягательства на суверенитет страны. Матвиенко подчеркнула, что даже, когда РФ была членами международных договоров, отечественное законодательство оставалось лучше и эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, более социально ориентированным.

«Никакой изоляции и никакого ущерба для наших граждан. Наша законодательство и наша конституция в гораздо большей степени защищают наших людей», — отметила спикер Совета Федерации.

По словам Матвиенко, Россия не пытается изолироваться, а изоляция извне невозможна. Она обратила внимание, что страна — это большая часть мировой экономики, безопасности и стабильности.

В середине октября Матвиенко допустила пересмотр Россией участия в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Ранее Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий