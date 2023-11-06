В Совфеде заявили, что Конституция РФ защищает сильнее международных конвенций

Конституция России защищает граждан гораздо надежнее, чем международные конвенции. Граждане РФ не почувствуют ущерб от выхода страны из некоторых соглашений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует ТАСС.

Она напомнила, что Россия была вынуждена выйти из ряда конвенций, чтобы прекратить посягательства на суверенитет страны. Матвиенко подчеркнула, что даже, когда РФ была членами международных договоров, отечественное законодательство оставалось лучше и эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, более социально ориентированным.

«Никакой изоляции и никакого ущерба для наших граждан. Наша законодательство и наша конституция в гораздо большей степени защищают наших людей», — отметила спикер Совета Федерации.

По словам Матвиенко, Россия не пытается изолироваться, а изоляция извне невозможна. Она обратила внимание, что страна — это большая часть мировой экономики, безопасности и стабильности.

В середине октября Матвиенко допустила пересмотр Россией участия в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Ранее Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».