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В РФ предлагают открыть «министерство счастья»

Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья»

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос с созданием в РФ «министерства счастья». Об этом сообщает РИА Новости.

Своей инициативой российский сенатор поделилась во время форума «Знание. Первые».

У Матвиенко спросили, какой закон стоило бы принять в первую очередь.

«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья», — отметила спикер Совфеда.

По ее словам, новое ведомство в РФ рассматривало бы все решения и законопроекты на возможность сделать россиян более счастливыми.

Также спикер СФ посетовала, что сейчас нее небольшая «группа поддержки» в данном вопросе.

До этого в Совете по правам человека не поддержали идею создать в России новое министерство по делам миграции. С такой инициативой выступал первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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