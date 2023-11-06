В РФ предлагают открыть «министерство счастья»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос с созданием в РФ «министерства счастья». Об этом сообщает РИА Новости.
Своей инициативой российский сенатор поделилась во время форума «Знание. Первые».
У Матвиенко спросили, какой закон стоило бы принять в первую очередь.
«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья», — отметила спикер Совфеда.
По ее словам, новое ведомство в РФ рассматривало бы все решения и законопроекты на возможность сделать россиян более счастливыми.
Также спикер СФ посетовала, что сейчас нее небольшая «группа поддержки» в данном вопросе.
До этого в Совете по правам человека не поддержали идею создать в России новое министерство по делам миграции. С такой инициативой выступал первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».