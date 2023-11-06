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КПП «Рафах» снова открыли для эвакуации иностранцев из Газы

В Газе возобновили эвакуацию иностранцев через КПП «Рафах»

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта снова открыли для прохода иностранцев и египтян, внесенных в списки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление погранпереходов в Газе.

«Погранпереход «Рафах» открыт для иностранцев и египтян, чьи имена фигурируют в последних списках от 1 ноября 2023 года», — уточняется в заявлении ведомства.

4 ноября эвакуацию из Газы приостановили после того, как накануне Израиль обстрелял машину скорой помощи, в которой, согласно утверждениям израильской армии, находились сторонники палестинского радикального движения ХАМАС.

Позднее представители ХАМАС попросили Египет дать сектору Газа доступ к интернету, а также открыть КПП «Рафах» для эвакуации палестинцев.

6 ноября в Газе снова начали работать связь и интернет, которые перестали функционировать во второй половине октября по инициативе израильской стороны.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей по эвакуации иностранцев из Газы.

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