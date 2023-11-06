Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине бывшего чиновника Минобороны обвинили в растрате бюджетных денег

Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате почти одного млрд гривен

close
100%
РИА «Новости»

В Службе безопасности Украины обвинили в растрате бюджетных средств бывшего заместителя министра обороны страны. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

В настоящий момент имя и фамилия фигуранта коррупционной схемы на Украине не раскрываются.

«Собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 год», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент экс-замминистра главы МО Украины подозревается в растрате государственных денег почти на один млрд гривен.

Подробности уголовного дела в отношении бывшего госслужащего не приведены.

До этого в НАТО заявили, что Украина даже в разгар конфликта должна бороться с коррупцией. Об этом сообщал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На заседании рассматривалось обеспечение совместимости вооруженных сил и вооружения.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий