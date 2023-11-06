На Украине бывшего чиновника Минобороны обвинили в растрате бюджетных денег

В Службе безопасности Украины обвинили в растрате бюджетных средств бывшего заместителя министра обороны страны. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

В настоящий момент имя и фамилия фигуранта коррупционной схемы на Украине не раскрываются.

«Собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 год», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент экс-замминистра главы МО Украины подозревается в растрате государственных денег почти на один млрд гривен.

Подробности уголовного дела в отношении бывшего госслужащего не приведены.

До этого в НАТО заявили, что Украина даже в разгар конфликта должна бороться с коррупцией. Об этом сообщал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На заседании рассматривалось обеспечение совместимости вооруженных сил и вооружения.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.