Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В секторе Газа снова начали работать интернет и связь

В Красном Полумесяце сообщили о восстановлении связи в секторе Газа

close
100%
Hasan Jamali/AP

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа. Об этом сообщается на странице PRCS в социальной сети X (экс-Twitter).

«Некоторое время назад средства телекоммуникационной связи и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как были намеренно и насильственно отключены израильскими властями», — уточняется в публикации Красного Полумесяца.

Перед этим палестинская телекоммуникационная компания Paltel уточняла, что в Газе перестали работать услуги сотовой связи и интернет.

Так, в конце октября местная телекоммуникационная компания Jawwal заявляла о схожим трудностях.

До этого палестинский Красный Полумесяц потерял связь со своими сотрудниками в Газа.

Также министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий