В секторе Газа снова начали работать интернет и связь

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа. Об этом сообщается на странице PRCS в социальной сети X (экс-Twitter).

«Некоторое время назад средства телекоммуникационной связи и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как были намеренно и насильственно отключены израильскими властями», — уточняется в публикации Красного Полумесяца.

Перед этим палестинская телекоммуникационная компания Paltel уточняла, что в Газе перестали работать услуги сотовой связи и интернет.

Так, в конце октября местная телекоммуникационная компания Jawwal заявляла о схожим трудностях.

До этого палестинский Красный Полумесяц потерял связь со своими сотрудниками в Газа.

Также министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.