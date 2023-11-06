Посол Палестины прокомментировал прогресс в переговорах РФ и ХАМАС по заложникам

Палестина отметила позитивные сигналы в переговорах России и палестинской радикальной группировки ХАМАС по заложникам. Так посол страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о прогрессе в переговорах по освобождению россиян из плена.

«Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну и призвали, чтобы они освободили [заложников]. Мы знаем, что у России семь-восемь человек в плену. Надеемся на лучшее», — заявил Нофаль в беседе с ТАСС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. Израильское правительство объявило операцию возмездия и в настоящее время ведет обстрелы сектора Газа и проводит наземные операции в регионе.

Как сообщалось ранее, среди захваченных заложников есть как минимум восемь россиян. Российские дипломаты ведут упорную работу, чтобы вызволить граждан из плена.

Ранее МИД Катара назвал препятствие для освобождения заложников в секторе Газа.