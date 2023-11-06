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Пациент рехаба взял в заложники медсестру, угрожая воткнуть ей в шею авторучку

Shot: в Казани пациент рехаба взял в заложники медсестру

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В Татарстане пациент наркологического диспансера, проходивший лечение от алкогольной зависимости, взял в заложники медсестру, женщину спас завотделением. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 5 ноября в республиканском наркологическом диспансере Татарстана. 44-летний мужчина, который проходил лечение от алкогольной зависимости, решил сбежать на волю.

Он напал на медсестру, приставил к ее горлу авторучку и потребовал выпустить его за ворота. Женщину спас заведующий отделением, 61-летний врач согласился на требования пациента и на своей машине вывез его и заложницу по указанному мужчиной адресу, где буйного пациента задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело о захвате заложника, нападавший задержан, медсестра не пострадала.

Ранее в Новосибирске пациент психбольницы напал на сотрудницу с шуруповертом и сбежал.

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