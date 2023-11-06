В Астрахани прохожие нашли на улице двух маленьких сестер

Двух маленьких сестер нашли жители Астрахани, одна из девочек провела на улице всю ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД региона.

Четырехлетнюю девочку прохожие нашли вечером 5 ноября на улице, ее годовалую сестру обнаружили в канаве только на следующее утро, ребенок всю ночь провел один.

Старшая сестра передана в специализированный дом ребенка, младшая доставлена в больницу с подозрением на переохлаждение.

Как дети оказались одни на улице, предстоит выяснить полицейским. Им удалось разыскать мать девочек, женщина доставлена в отдел полиции, ее опрашивают. Жизни и здоровью сестер ничего не угрожает.

Ранее на улице в Петербурге нашли брошенную четырехлетнюю девочку с синяками на теле.