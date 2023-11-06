В Еврокомиссии исключили выселение палестинцев из Газы после окончания конфликта

В Еврокомиссии исключают возможность насильственного переселения палестинцев за пределы сектора Газа, а также длительное присутствие там израильской армии. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании европейских послов в Брюсселе, где обсуждали урегулирование конфликта Израиля и Палестины.

«В Газе не может быть длительного присутствия сил безопасности Израиля. Газа — это составная часть будущего палестинского государства. Не должно быть принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Это приведет к еще большей региональной дестабилизации», — привело цитату политика РИА Новости.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Газа должна перестать быть убежищем для террористов, имея ввиду членов палестинской радикальной группировки ХАМАС. По словам главы ЕК, может быть только «одна палестинская администрация», а обеспечить это можно разными путями, включая введение в Газу миротворческого контингента ООН.

Кроме того, фон дер Ляйен обратилась к Китаю, заявив, что КНР должна помочь урегулировать конфликт, используя свое влияние на Иран и Хамас.

Ранее глава ЕК анонсировала увеличение гумпомощи Газе на €25 млн.