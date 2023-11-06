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В России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов

Кабмин РФ предложил разрешить продажу алкоголя в duty free для внутренних рейсов

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Shutterstock

В российских аэропортах предлагается временно разрешить продажу алкогольной продукции пассажирам внутренних рейсов. Законопроект об этом сегодня внесен в Государственную думу правительством РФ.

Как говорится в пояснительной записке, владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли серьезные убытки в период пандемии коронавируса, а затем санкций со стороны недружественных стран. С 2019 года по март 2023 года количество магазинов беспошлинной торговли (duty free) в аэропортах сократилось на 20%, а объемы реализуемой продукции — на 64%.

В связи с этим правительство предлагает до 30 июня 2026 года включительно разрешить владельцам магазинов беспошлинной торговли продавать алкоголь в торговых точках, расположенных в залах ожидания вылетов, а также в залах выдачи багажа аэропортов.

Согласно данным Евразийской ассоциации беспошлинной торговли, средний чек одного пассажира внутренних линий составляет 349 рублей. В случае принятия законопроекта и разрешения на торговлю алкоголем в аэропортах ожидается прирост на 33%, то есть около 115 рублей.

«В этой связи при сохранении пассажиропотока внутренних воздушных линий на уровне 2022 года дополнительная выручка индустрии составит порядка 8,95 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы начнут брать отпечатки пальцев у мигрантов.

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