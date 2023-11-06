Подростки-вымогатели распылили перцовый баллончик в лицо ребенку

На юге Петербурга полиция разыскивает подростков, которые вымогали деньги у маленького мальчика, а получив отказ, распылили ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Звездной в Петербурге, шестиклассник ждал автобус на остановке, когда к нему подошли двое подростков.

Они стали требовать у 12-летнего мальчика деньги, а получив отказ, распылили в него перцовый баллончик.

О произошедшем школьник рассказал бабушке, женщина обратилась в полицию, хулиганов ищут.

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