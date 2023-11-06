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Подростки-вымогатели распылили перцовый баллончик в лицо ребенку

«Фонтанка»: в Петербурге подростки распылили перцовый баллончик в лицо ребенку

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Depositphotos

На юге Петербурга полиция разыскивает подростков, которые вымогали деньги у маленького мальчика, а получив отказ, распылили ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Звездной в Петербурге, шестиклассник ждал автобус на остановке, когда к нему подошли двое подростков.

Они стали требовать у 12-летнего мальчика деньги, а получив отказ, распылили в него перцовый баллончик.

О произошедшем школьник рассказал бабушке, женщина обратилась в полицию, хулиганов ищут.

Ранее три девушки ворвались в комнату к беременной женщине и избили ее на глазах у детей.

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