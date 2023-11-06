Часть вокзала в центре Парижа закрыли из-за угрозы взрыва

Часть вокзала Сен-Лазар в центре Парижа была закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что посетителей расположенного в здании торгового центра попросили покинуть помещения. На месте происшествия работают сотрудники полиции, часть вокзала оцеплена.

Утром 5 ноября из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на автомобиле на территорию аэропорта в Гамбурге, воздушная гавань полностью прекратила авиасообщение. Позднее стало известно, что злоумышленник удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Он требует купить ему и дочери билеты в Турцию. Вечером 5 ноября аэропорт Гамбурга начал принимать и отправлять рейсы после инцидента с вооруженным мужчиной, прорвавшимся на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу и через 18 часов после этого сдавшимся полиции.

Ранее полиция Гамбурга сообщила о переговорах с вооруженным мужчиной в аэропорту.