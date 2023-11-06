Редкое северное сияние заметили в Дании

Кроваво-красное северное сияние вечером 5 ноября и в ночь на понедельник можно было наблюдать не только в российских городах, но и в других странах. В частности, редкое природное явление могли наблюдать жители Дании, о чем сообщил местный телеканал DR.

«Около часа небо в воскресенье вечером было окрашено в красный цвет из-за редкого северного сияния, которое заметили в нескольких местах Дании», — говорится в сообщении телеканала.

Журналисты отмечают, что пик геомагнитной бури, которая вызвала сияние, уже прошел, однако вероятность увидеть явление в понедельник для датчан сохраняется, но только при условии сохранения благоприятных погодных условий.

5 ноября на Землю обрушилась одна из мощнейших за последние годы магнитных бурь. Плазменное облако с Солнца ударило по магнитному полю Земли на сутки раньше ожиданий ученых, из-за чего восточное полушарие Земли «залило» северными сияниями. Их увидели даже в тех регионах, где такое природное явление возникает крайне редко.

Подробнее о том, как ученые «проспали» магнитную бурю, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что красное северное сияние заметили в Крыму, Донбассе, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.