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Суд на Украине отправил под домашний арест подозреваемого в хищении экс-депутата

На Украине отправили под домашний арест подозреваемого в хищении экс-депутата

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Высший антикоррупционный суд Украины назначил домашний арест подозреваемому в хищении денег минобороны бывшему депутату Рады Максиму Микитасю. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав экс-нардепу Максиму Микитасю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Микитась взят под стражу с возможностью внесения залога в 134 млн гривен ($3,7 млн).

25 октября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Микитасю обвинение в хищении $8,3 млн минобороны Украины при строительстве складов для хранения ракет и боеприпасов.

2 ноября Киевский суд принял решение объявить в международный розыск депутата Верховной рады Ярослава Дубневича по обвинению в хищении денежных средств компании «Укржелдорога». Отмечается, что парламентарий незаконно завладел более 93 млн гривен ($2,57 млн), принадлежащих компании. При этом Дубневич не явился в суд поскольку, по словам депутата, он находится на лечении за границей.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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