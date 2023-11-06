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В Херсонской области увеличили продолжительность комендантского часа

Власти Херсонской области на четыре часа увеличили комендантский час

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kherson.life

В Херсонской области на четыре часа увеличили комендантский час, изменив соответствующий указ. Он вступит в силу 7 ноября, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 7 ноября он устанавливается с 20:00 до 06:00 часов», — написал глава Херсонщины.

Сальдо уже внес необходимые изменения в указ «О введении комендантского часа на территории Херсонской области», который действовал с 20 октября 2022 года. До корректировок период ограничений длился с 23:00 до 05:00.

В сентябре комендантский час, а также военную цензуру на почтовые отправления и телефонные разговоры ввели в Донецкой народной республике. Находиться вне дома в ДНР запрещено по будням с 23:00 до 04:00.

Соблюдение ограничений в республике контролируют местные ФСБ, министерство связи и министерство информации.

Ранее стало известно, что штрафы за нарушения комендантского часа хотят ввести на Украине.

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