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ВСУ обстреляли Белгородскую область 16 раз за сутки

Губернатор Гладков: за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 16 раз

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Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по территории Белгородской области 16 снарядов. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в Волоконовском районе из миномета были обстреляны окраины хутора Старый. Всего последовало четыре выстрела, никто не пострадал, разрушений нет.

По окраине села Дроновка был выпущен один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений также нет.

Село Ржевка подверглось атаке беспилотников, которые сбросили на производственный цех одного из промышленных предприятий два взрывных устройства. В результате повреждения получила кровля, в здании выбиты окна. Никто из людей не пострадал.

Помимо этого обстрелу подверглись село Новая Таволжанка (девять минометных снарядов) и хутор Мухин (два минометных снаряда).

«В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — сообщил губернатор.

Сообщения об атаках поступают из приграничных с Украиной регионов регулярно. Так, украинская сторона пыталась атаковать Курскую область двумя беспилотниками самолетного типа в ночь на 1 ноября. Оба они были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о начале строительства железной дороги, связывающей Ростов и Крым.

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Обстрелы Белгородской области
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