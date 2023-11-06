Нелегал из Турции домогался шестиклассницы в автобусе

В Твери задержали гражданина Турции, который домогался ребенка в общественном транспорте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в автобусе № 42, 12-летняя девочка ехала домой, когда в салон зашел мужчина. Он подсел к девочке и начал приставать к ней и трогать ребенка за интимные места, испуганная школьница не смогла позвать на помощь, она вырвалась и вышла на ближайшей остановке.

Дома девочка рассказала о произошедшем родителям. Спустя несколько часов злоумышленника задержали, им оказался 52-летний гражданин Турции, который находился в России нелегально.

Проводится проверка, подозреваемый не признал своей вины.

Ранее пенсионер домогался ребенка на борту самолета.