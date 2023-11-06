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В РФ обновят электронный реестр апостилей об образовании

Мишустин подписал постановление по реестру апостилей для сведений об образовании

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, интегрированного с государственными информационными системами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В России появится обновленный электронный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, который будет интегрирован с государственными информационными системами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому россияне смогут получать выписки о проставленном апостиле через портал госуслуг.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что компаниям и гражданам из ряда дружественных государств упростили ведение бизнеса в Российской Федерации. По словам Мишустина, создание более комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей является важной частью системной деятельности российского кабмина по достижению финансового суверенитета.

Ранее стало известно, кто сможет получить новые налоговые вычеты.

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